İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2025 Cumartesi / 10 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC tarihinde bir ilk! ''Bayrağımızla katıldık'' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Dünya

KKTC tarihinde bir ilk! ''Bayrağımızla katıldık'' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'daki EİT 17. Zirvesi'nde gösterilen ilgi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ev sahibi Aliyev'e teşekkür etti. Öte yandan KKTC, tarihinde ilk kez zirvede bayrağıyla temsil edildi.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
KKTC tarihinde bir ilk! ''Bayrağımızla katıldık'' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katılımının ardından KKTC'ye döndü.

Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, KKTC'nin EİT'te gözlemci üye olduğunu hatırlatarak, "Bu ailenin bir parçası olarak ilk kez bu kadar üst düzey temsil ve KKTC bayrağı ile salonda yerimizi aldık. Bu da esas itibarıyla KKTC'nin artık kabul edilmekte olduğunu gösteriyor. Tanınma noktasında sıkıntılarımız olabilir ancak orada o şekilde temsil edilmemiz, KKTC gerçeğini, Kıbrıs Türk halkının kendi devletiyle bu yolu yürüdüğünü anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmada, EİT üyelerinden KKTC ile daha fazla ekonomik ve siyasi münasebetlerini artırmalarını beklediğini açık ve net şekilde dile getirdiğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

EİT 17. Zirvesi'nde yoğun ilgi gördüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'daki temaslarının KKTC algısını artırdığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına göstermiş oldukları yakın ilgiden ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum."

Tatar, EİT 17. Zirvesi'nde KKTC'nin üst düzey temsilinin Rumları rahatsız ettiğine değinerek, 16-17 Temmuz'da New York'ta gerçekleştirilecek genişletilmiş Kıbrıs toplantısına, "İki devlet arasında bazı konularda işbirliği yapılabilir mi, yapılamaz mı" anlayışı ile katılacaklarını sözlerine ekledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.