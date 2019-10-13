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KKTC üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu: Barış Pınarı Harekatı gayet yerinde ve haklı bir davranıştır

KKTC 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Suriye’de devam eden “ Barış Pınarı” askeri harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı.

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Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
 
“ Terör başvurmak hangi nedenle olursa olsun mazur görülemeyecek insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur.
 
Türkiye çok uzun yıllardır iç ve dış bazı kaynakların dürtmesiyle terörle mücadele etmek zorunda kalıyor.
 
Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri terör nedeniyle 30 binin üzerinde şehit verdi, milyarlarca dolar kaynak harcadı.
Dolayısı ile Türkiye’nin teröre dur demek için Suriye’nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu “ Barış Pınarı’ askeri harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır.
 
Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, terörle yan yana yaşamayanların Türkiye’yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez.
 
Dileğimiz Mehmetçiğin Allah’ın yardımı ile bir an önce bu harekatı başarı ile sonuçlandırması, terör odaklarını yok ederek bölgeye gerçek, kalıcı barışın gelmesini sağlamasıdır. Bu yöndeki inancımız tamdır.
 
Kıbrıs Türkü daima olduğu gibi, tüm kalbiyle Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mehmetçiğin yanındadır.”

Terör örgütü PKK/YPG yine gazetecileri hedef aldı

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