Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Tatar, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Stewart ile bir araya geldi.

Görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Kabulün ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Stewart ise gazetecilere, görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yeni sınır kapılarının açılması konusunda iki liderin iradesinin bulunduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin bugün Barış Gücü'nün görev süresini uzatan kararı aldığını hatırlatan Stewart, Ada'daki tarafların ara bölgenin bütünlüğü ile BM kararlarına ve BM'nin ara bölgedeki varlığına saygı duyacaklarına inandığını ifade etti.

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