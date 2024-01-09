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Dünya

KKTC yolları artık dünyaya açılacak: Google sürprizi

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Fact Innovation and Technologies Ltd. arasında önemli bir protokol imzalandı. KKTC yolları, Google Street View, Google Earth ve Google Haritalar üzerinden dünya çapında erişilebilir hale getirilecek.

Akşam Gazetesi9 Ocak 2024 Salı 08:41 - Güncelleme:
KKTC yolları artık dünyaya açılacak: Google sürprizi
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KKTC'nin tanıtımı için önemli bir adım atıldı. Kuzey Kıbrıs'ın yolları, Google haritalarında görünebilecek.

KKTC yolları artık Google Street View, Google Earth ve Google Haritalar üzerinden dünya çapında erişilebilir hale getirilecek. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Fact Innovation and Technologies Ltd. arasında imzalanan protokol kapsamında, KKTC'nin ana yolları, bölünmüş yolları ve ilçe yolları özel araçlar ve kameralar kullanılarak taranacak ve Google platformlarında yayınlanacak. Bu atılacak adımla ülkenin uluslararası arenada görünürlüğüne ve tanınmasına olumlu katkı sunacak.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "KKTC, uluslararası alanda daha görünür olma ve tanıtımını artırma hedefiyle önemli bir adım attı. Bu projenin temel amacı, Kuzey Kıbrıs'ın altyapısı, ulaşım ağı ve coğrafi yapısını detaylı bir şekilde dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sunarak ülkenin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaktır. Bu proje, ülkemizin turistik ve ekonomik potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunacak" dedi.

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