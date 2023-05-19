KKTC'de ''19 Mayıs'' törenlerle kutlandı

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sivil ve askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin protokol sırasında göre anıta sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Ardından Büyükelçi Feyzioğlu, Anıtkabir'den getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu.

Tatar, konuşmasında, 19 Mayıs'ın büyük bir coşkuyla kutlandığını belirterek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma gemisi ile Samsun'a çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda meşaleyi yaktığını ve millete aydınlık yolu gösterdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, 19 Mayıs'ın kutlandığı bugünlerde ülkesine uygulanan ambargolar, kısıtlamalar ve engellemelerin bir zulüm niteliğinde olduğunu dile getirerek ambargo ve izolasyonlar konusunda uluslararası toplumun kendi ilkeleri ile çeliştiğini söyledi.

KKTC'nin diğer kentlerinde de törenler düzenlendi.



Ülke limanlarına demirleyen Türk savaş gemileri, gün boyunca halkın ziyaretine açıldı.

Kutlamalar akşam saatlerinde tüm kentlerde yapılacak kortej geçişi ve fener alayı gösterileri ile devam edecek.

KKTC'Lİ ÖĞRENCİLER FEYZİOĞLU'NU ZİYARET ETTİ



20 Temmuz Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan bir heyet, Büyükelçi Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Feyzioğlu'na çiçek sunan ve üzerinde adı yazılı Atatürk baskılı tişört hediye eden öğrenciler, Türkiye'nin KKTC'ye yaptığı eğitim yardım ve yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Feyzioğlu, konuşmasında, Türkiye'nin yurt dışında en fazla bursu KKTC'ye ayırdığını aktararak öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.