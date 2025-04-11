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Dünya

KKTC'de 28 Şubat kafası geri adım atmadı

KKTC'yi geren 28 Şubat kafası geri adım atmadı. Tüzük değişikliğiyle öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesinin önü açıldı. Ancak bazı öğretmenler, karara direnerek dersleri boykot etti.

Akşam Gazetesi11 Nisan 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
KKTC'de 28 Şubat kafası geri adım atmadı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir kız öğrencinin 28 Şubat benzeri uygulamayla başörtüsüyle okula alınmaması ve okuldan uzaklaştırılması üzerine, 'Kılık Kıyafet Tüzüğü' değişti. Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başörtüsüne özgürlük tanıyan düzenlemenin yürürlüğe girmesine rağmen bazı öğretmenler kararı tanımadıklarını söyleyerek başörtülü öğrencilerin olduğu sınıflarda derslere girmediği ortaya çıktı.

ANAYASAL HAK İHLALİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesine rağmen bazı öğretmenlerin derse girmeyi reddetmesi tepkiye neden oldu. Hak ve Özgürlük Platformu'ndan yapılan açıklamada, bazı sendika ve sendikalara bağlı eğitimcilerin bu düzenlemeyi tanımadığına dikkat çekildi. Açıklamada, "İnancı gereği başını örten öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders yapılmadığı, bu nedenle öğrencilerin eğitim hakkının gasp edildiği" ifade edildi. Uygulamanın hem başörtülü öğrencilerin hem de aynı sınıfta yer alan diğer öğrencilerin haklarının ihlali anlamına geldiği belirtildi. Anayasal güvence altında olan eğitim hakkını engelleyenlere dava açılması istedi.

KIBRIS HALKININ YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da TOKİ desteğinde yapılacak Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi temel atma törenine katıldı. Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında yer alan tarihi duruşunun asla değişmeyeceğini belirtti. Yılmaz yaptığı konuşmada "Bugün olduğu gibi gelecekte de koşullar ne olursa olsun, KKTC'nin yanında, Kıbrıs Türk halkıyla omuz omuza yürümeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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