Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri, 8. sınıf öğrencisinin başörtüsüyle okula girmesine izin vermedi.

Öğrencinin annesi Nazlı Şimşek, yaşadıkları ayrımcılığı anlattı: Yıl 2025 ve biz 28 Şubat'ı yaşadık. Çocuğum ayrı, biz ayrı ikna edilmeye çalışıldık. Türlü iftiralara maruz kaldık. Çocuğumuza zorla başörtüsü giydirdiğimiz söylendi. Kızım kendi iradesiyle örtündü. Çocuğum eğitiminden geri kalıyor ve bunu yapanlar öğretmenler sendikası. Sonra, 'Biz çocuğun iyiliğini düşünüyoruz, çocuğun işte okul hayatını, sağlığını, psikolojisini düşünüyoruz' gibisinden konuştular. Eğer eğitimciler çocuğumun eğitimine önem veriyorlarsa onu okula alsınlar.

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Kendilerinin, "Gidin buradan, burası sizin değil!" gibi sözlere maruz kaldıklarına dikkati çeken Şimşek, bu yapılanın ayrımcılık olduğunu vurguladı. Şimşek, Rum Yönetimi'nde benzeri bir olayın yaşandığını ancak oradaki başörtülü kızın okuluna gitmeye devam ettiğini anımsattı.

SENDİKADAN TEHDİT

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, şunları söyledi: Bu, çocuklarımızı evlere kapatmaya ve 6 yaşından itibaren evlendirmeye götüren bir zihniyettir. Bu toplumu bölmesine, ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz. Laik eğitim, laik toplum yapısının ne uzlaşması ne pazarlığı olur! Bunu kuklalar da dayatmacı Elçi de bilecek. Elçiye bir kez daha diyoruz ki; evine git. Eğer bu dayatma devam ederse, çocuklarımızın sınav hakkını elinden alacak olan Elçilik ve Meclis'tir.

RUM BAKAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Rum Kesimi'nde 2019'da Lefkoşa'da Apostolos Varnavas Lisesi'nde Alaa adlı Müslüman bir öğrenci okula başörtüsüyle gelmesi üzerine okuldan uzaklaştırılmıştı.

Yasakçı müdüre Rum öğrenciler ve velilerden tepki gelmiş ve müdür ırkçılıkla suçlanmıştı.

Rum Milli Eğitim Bakanı Kostas Hambiaouris, lise müdürü, öğrenci ve babası ile bir araya gelmiş ve yasak kalmıştı.

Milli Eğitim bakanı ve müdür Müslüman öğrenciden özür dilemişti. Okuldan uzaklaştırılan öğrenci okuluna geri dönmüştü.

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