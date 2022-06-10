KKTC'de Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplandı

Başbakan Ünal Üstel ile kabine üyelerinin de yer aldığı toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üstel başkanlığında yeni kurulan hükümete, yapısal sorunların çözümü ve bekleyen tasarıların yasalaşması için destek belirten, çalışmalarında başarılar dileyen Tatar'ın, bakanlar kurulu ile Cumhurbaşkanlığının, her alanda uyumla çalışacağına olan inancını bakanlar kurulu üyeleriyle paylaştığı belirtildi.

"İKİ DEVLETİN EGEMEN EŞİTLİĞİ HER SİYASİ PLATFORMDA KARARLILIKLA İLGİLİ PAYDAŞLARA AKTARILIYOR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Cumhurbaşkanı Tatar'ın, göreve gelmesiyle, Kıbrıs konusunda başarısızlığı defaten kanıtlanmış ve tüketilmiş zeminin Kıbrıs Türk tarafı için geçerli olmadığı, resmi müzakerelere geçilebilmesi için iki devletin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statümüzün kabul edilmesinin gerekliliği her siyasi platformda büyük bir kararlılıkla ilgili paydaşlara aktarılmıştır. Bugün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında da Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu yeni vizyon ve son gelişmelerle ilgili kabine üyeleriyle bir kere daha görüş alışverişinde bulunarak, hükümetle Kıbrıs konusunda da tam bir eylem ve fikir birlikteliği içerisinde olunduğunu vurgulamıştır."

Toplantıda, ayrıca KKTC'nin egemenlik alanı içerisinde olan Kapalı Maraş hususunda her türlü tasarruf ve yetkinin KKTC'nin otoritesi kapsamında olduğu ve Maraş açılımının kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çeken Tatar'ın, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun her geçen gün artan başvuruları değerlendirme suretiyle uluslararası hukuk kapsamındaki çalışmalarına devam edeceğini ifade ettiği kaydedildi.

Tatar'ın, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in kendisine gönderdiği mektupla ilgili bakanlar kurulu üyelerine bilgi verdiği belirtilerek, mektupta önerilen sözde "güven yaratıcı önlemlerin" KKTC egemenlik alanına gireceği için kabul edilmediğini tüm teferruatlarıyla aktardığına değinildi.

Açıklamada, Tatar'ın, Kıbrıslı Türklerin müktesep haklara saygı temelinde hem iki halkın hem Ada'nın hem de bölgenin çıkarına olacak, ekonomisine ve refahına katkıda bulunacak öneriler üzerinde Cumhurbaşkanlığı'nın hali hazırda çalıştığını anlattığı da kaydedildi.

- TATAR, TURİZM, EĞİTİM VE DİĞER SEKTÖRLERE DESTEK ÖNERİSİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Tatar'ın toplantıda, iki taraf arasındaki güvenin yaratılmasına dair adımların, eşit fayda sağlayacak yeni, yaratıcı ve gerçekçi öneriler temelinde görüşülebileceğine de dikkat çektiği kaydedildi.

Açıklama, "Pandemi sonrası oluşan ekonomik ve siyasi konjonktürün, KKTC'ye kısa, orta ve uzun vadede olası etkilerinin ele alındığı toplantıda, Tatar, Kovid-19 pandemisinin etkisinin oldukça hafiflediği ve ekonominin zamanında alınan akılcı tedbirlerle bugün yeniden canlanmaya başladığı bir atmosferde, lokomotif sektörler olan turizm, eğitim başta olmak üzere, tüm sektörlerin süreçten nasıl çok daha güçlü çıkabileceğiyle ilgili önerilerini bakanlar kurulu üyeleriyle paylaşmıştır." denildi.

Açıklamada, Tatar'ın, anayasanın kendisine verdiği yetki çerçevesinde, ekonomi başta olmak üzere diğer konularda da katkı sağlamak için , ihtiyaç halinde, bakanlar kuruluna başkanlık edebileceği ifade edildi.