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Dünya

KKTC'de belirli saatlerde çalışmak yasaklandı

KKTC'de sıcak nedeniyle 21 Temmuz'a kadar belirli saatlerde dışarıda çalışılması yasaklandı.

AA16 Temmuz 2023 Pazar 16:37 - Güncelleme:
KKTC'de belirli saatlerde çalışmak yasaklandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz'da belirli saatlerde dışarıda, güneş altında çalışılması yasaklandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Kararda, Bakanlığın, Meteoroloji Dairesinin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.

  • KKTC sıcak hava
  • dışarıda çalışma yasağı
  • 21 Temmuz

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