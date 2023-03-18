KKTC'de 18 Mart dolayısıyla törenler düzenlendi

Başkent Lefkoşa'daki Boğaz Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek ve üniversitelerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin şehitlikteki anıta protokol sırasına göre sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve saygı atışından sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende KTBK'den Hava Savunma Üsteğmen Muhammed Reha Keleş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Keleş'in hitabının ardından Şehitlik Özel Defteri, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Öztürk tarafından imzalandı.

Boğaz Şehitliği'nden alınan toprak, Anıtkabir'e götürülmek üzere Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'na teslim edildi.

- "TÜRKİYE İLE BİRLİKTE AĞLADIK, AĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada, anma törenini Türkiye'deki deprem felaketinden dolayı buruk ve acı duygular içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'deki depremlerde Kıbrıs Türk halkının da evlatlarını kaybettiğini ve yüreklerinin parçalandığını ifade eden Tatar, "Türkiye ile birlikte ağladık, ağlamaya devam ediyoruz. Hayatını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Tatar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve dünya tarihini de değiştirdiğini belirterek, destansı mücadele neticesinde kazanılan zaferin Türk halkının Kurtuluş Savaşı'na bir meşale yaktığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kuruluşundan aldığı ilhamla Kıbrıs'ta mücadelesini devam ettirdiğini anlatan Tatar, yıllar sonra yaşanan Erenköy savaşlarını küçük bir Çanakkale Savaşı'na benzettiklerini dile getirdi.

Tatar, Kıbrıs'taki Türk halkının Milli Mücadele'den aldığı ilhamla 1974 yılına kadar direnmesi ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleşmesiyle KKTC'nin temellerinin atıldığını söyledi.

Törene katılanlar, Boğaz Şehitliği'ndeki mezarlara çiçek bıraktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt kentlerinde de törenler düzenlendi.