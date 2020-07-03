KKTC'de endişelendiren gelişme: 75 gün sonra 4 yeni koronavirüs vakası görüldü

DHA 03 Temmuz 2020 Cuma 12:14 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 12:14

Koronavirüs vakasının 75 gündür görümediği KKTC'de 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından 4 yeni vaka tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, halka 'mesafe kurallarına uyalım, maskemizi takalım ve temizliğimize dikkat edelim' uyarısında bulundu. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yurtdışından gelen vakalar ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Vakaların hakla buluşmaması noktasında çabalıyoruz" dedi. KKTC Ulaştırma Bakanlığı da, 6 Temmuz'a kadar ülkeye yapılacak 'özel uçak' seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Öte yandan, KKTC’de 1 Temmuz’da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Türkiye’den KKTC’ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda. Ayrıca, KKTC’de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.