KKTC'de ilçeler arası kontrollü geçişler 5 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor

AA 02 Nisan 2021 Cuma 21:56 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 21:57

Saner, Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda, sokağa çıkma yasağının bir hafta daha devam edeceğini belirten Saner, 5-12 Nisan tarihleri arasında saat 22.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını söyledi.

Marketlerin açılış saatlerinin bir saat erkene alındığını ifade eden Saner, buna göre marketlerin, pazartesi ile cumartesi günleri 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi.

Saner, ilçeler arasındaki kontrollü geçiş uygulamasının pazartesinden itibaren kaldırılmasına karar verildiğini dile getirdi.

- KKTC'de 42 yeni vaka

KKTC'de son 24 saatte 42 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 486'ya yükseldi.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 623 Kovid-19 testi yapıldı, 31'i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı. Tedavisi tamamlanan 28 kişi de taburcu edildi.

Nüfusu 385 bin civarında olan KKTC'de, bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirirken toplam vaka sayısı ise 4 bin 486'ya çıktı.

- Kıbrıs Rum kesiminde 705 yeni vaka

Güney Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saatte 59 bin 144 Kovid-19 testi yapıldı, 705 yeni vaka görüldü.

Rum Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 46 bin 878'e yükseldiği belirtildi.

900 bin civarında nüfusa sahip Rum kesiminde virüs nedeniyle şimdiye kadar 261 kişi hayatını kaybetti.