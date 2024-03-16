İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2024 Cumartesi / 7 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC'de ''sahte diploma ve yolsuzluk'' soruşturması! Derviş Refiker tutuklandı
Dünya

KKTC'de ''sahte diploma ve yolsuzluk'' soruşturması! Derviş Refiker tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı.

IHA16 Mart 2024 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
KKTC'de ''sahte diploma ve yolsuzluk'' soruşturması! Derviş Refiker tutuklandı
ABONE OL

KKTC'deki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KTSÜ) devam eden "sahte diploma ve yolsuzluk" soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı. Lefkoşa'da bugün mahkemeye çıkarılan Refiker'in KSTÜ'nün tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK'ta gündeme alınması için rüşvet aldığı belirtildi.

REFİK'İN 800 DOLARLIK FİŞTE İMZASININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Refik'in ayrıca, üniversitenin muhasebe kayıtlarında bulunan ve farklı tarihlere ait 7 ayrı ödeme fişinde adının geçtiği kaydedildi. Fişlerde zanlıya toplam 6 bin 330 dolar, 700 Euro, 10 bin TL ve Airpods pro 2 kulaklık verildiğine dair not düşüldüğü de ifade edildi. Polis, zanlının 800 dolarlık fişte imzasının olduğunu, 800 dolar ve 700 euro para ile Airpods pro 2 kulaklığı aldığını tespit ettiklerini, diğer fişlerde yazanları ise alıp almadığını araştıracaklarını söyledi. Mahkeme zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

YÖDAK BAŞKANI AVCI İSTİFA ETTİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan ve 3 gün süren tutukluluğun ardından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı dün istifa mektubunu KKTC Cumhurbaşkanlığına iletti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.