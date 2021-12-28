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Dünya

Serhat Vatan'da büyük heyecan! 403 aday yarışacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 23 Ocak'ta yapılacak 'Milletvekilliği Erken Genel Seçimi' için aday listeleri kesinleşti. Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği listelere göre seçime 6 ilçeden üçü bağımsız toplam 403 aday katılıyor.

TRT Haber28 Aralık 2021 Salı 11:18 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 11:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçim heyecanı resmen başladı. 23 Ocak'ta yapılacak "Milletvekilliği Erken Genel Seçimi" için aday listeleri kesinleşti.

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği listelere göre seçimde, 8 siyasi partiden 400 aday ve 3 bağımsız aday yarışacak.

Seçmen sayısı ise 203 bin 183 olarak açıklandı.

50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisine; Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 11, İskele'den 5, Güzelyurt'tan 3 ve Lefke'den 2 milletvekili seçilecek.

ÖNEMLİ İSİMLER ADAY OLMADI

23 Ocak milletvekili erken genel seçimlerinde önemli isimlerin aday olmaması dikkati çekti.

Ulusal Birlik Partisi'nde eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün ve Ersan Saner, şu an Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Tahsin Ertuğruloğlu adaylığını koymayan isimlerden.

TRT Haber'in haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de eski başbakan ve meclis başkanlarından Sibel Siber ile Dışişleri Bakanlığı ve müzakerecilik görevleri yapmış olan Özdil Nami aday olmadı.

PROPAGANDA DÖNEMİ 22 OCAK'TA BİTECEK

Eski bakanlardan ve Demokrat Partinin kurucusu Serdar Denktaş da seçime girmeme kararı aldı.

Listelerin ilan edilmesiyle birlikte başlayan propaganda dönemi 22 Ocak günü sona erecek.

Kıbrıs Türk halkı 23 Ocak'ta sandık başına gidecek.

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