KKTC'de son 24 saatte 178 Kovid-19 vakası görüldü

AA 26 Ağustos 2021 Perşembe 22:43 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 22:45

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 16 bin 931 test yapılırken 144'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlandı ve 219 kişi taburcu edildi.

Ülkede 2 bin 216 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor, yoğun bakımda 19 hasta bulunuyor.

Kovid-19 sebebiyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği KKTC'de toplam 15 bin 675 vaka görüldü.

Ülkede bugün 5 bin 23 Kovid-19 aşısı yapıldı.

- Rum kesiminde 254 vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 254 vaka görülürken, 5 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 112 bin 532'ye, virüs kaynaklı ölü sayısının ise 491'e yükseldiğini bildirdi.

