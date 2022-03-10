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Dünya

KKTC'de son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 501 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 72 bin 290'a yükseldi.

AA10 Mart 2022 Perşembe 21:10 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 21:10
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 947 test yapıldı, 501 pozitif vakaya rastlandı. Son 24 saatte 475 kişininz taburcu edildiği KKTC'de, 3 bin 670 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor, yoğun bakımda 6 hasta bulunuyor.

Salgının başından bu yana 72 bin 290 vakanın görüldüğü KKTC'de virüs nedeniyle 201 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de genelinde son 24 saatte 901 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum basınında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde ise salgında son 24 saatte 3 bin 473 Kovid-19 vakası görüldü, 3 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin hastanede sürdüğünü ve bunların 22'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 334 bin 856'ya, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 889'a yükseldi.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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