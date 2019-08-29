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KKTC´de tarihi gün: Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş´a girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki olan `Hayalet Şehir´ olarak bilinen Maraş´a gazetecilerin girişi sağlandı.

  • İHA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi 45 yıl sonra basın mensuplarının ziyaretine açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Hükümeti, Kapalı Maraş'ın açılması konusunda çalışma başlatmasının ardından 45 yıldır kapalı olan bölgeye Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından yapılan organizasyon ile basın mensuplarına yapılan çalışmalar doğrultusunda kapalı Maraş içerisindeki son durum hakkında bilgi verildi.

Kapalı Maraş'ın 13 Ağustos 1974 ikinci Barış Harekâtı sonrası Türk tarafının yönetimine geçmesinin ardından sivillerin girişine izin verilmiyordu. 

 

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