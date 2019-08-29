KKTC´de tarihi gün: Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş´a girdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki olan `Hayalet Şehir´ olarak bilinen Maraş´a gazetecilerin girişi sağlandı.