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Dünya

KKTC'de vakalar rekor kırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte bin 1 yeni vaka tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

IHA6 Ocak 2022 Perşembe 21:56 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 21:56
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KKTC'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısı son 3 gündür rekor tazeliyor. Ülkede, son 24 saatte yapılan 20 bin 882 test ile bin 1 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 371'e ulaştı. KKTC'de Salgınından başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Vakaların 434'ü Lefkoşa'da, 239'u Girne'de, 242'si Gazimağusa'da, 50'si Güzelyurt'ta, 12'si İskele'de ve 24'ü Lefke'de kaydedildi. KKTC'de salgının başından bu yana 143 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise yoğun bakımda tedavi altında olduğu bildirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın hızlı şekilde artan korona virüs vakaları nedeni ile bazı tedbirleri yürürlüğe koyması bekleniyor.

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