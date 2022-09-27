KKTC'de yapımına başlandı! Türkiye'nin desteğiyle hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi yaklaşık 187 bin 455 metrekare, Millet Bahçesi Yerleşkesi ise 470 bin 65 metrekare alan üzerine inşa edilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'nde, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, askeri birlik, 6 nizamiye ile teshin gibi teknik yapılar yer alacak.

Yerleşke alanının yüzde 8,1'i yapı, yüzde 63'ü yeşil alan, yüzde 28,9'u ise sert zemini olarak tasarlanacak.

Toplam 5 bin 776 adet ağaç dikilecek alan için bitkilendirmede iklim özelliklerine uygun, geniş yapraklı ve ibreli türlerin kullanılması planlanıyor.

Alan içerisinde 104 araçlık kapalı otopark ve 440 araçlık açık otopark da yapılacak.

Yerleşke A Blok kısmında Cumhurbaşkanlığı, B Blok kısmında ise Cumhuriyet Meclisi yer alacak.

Hem Cumhurbaşkanlığı hem de Cumhuriyet Meclisi yapılarında Akdeniz iklimi göz önüne alınarak iç avlulu tasarım, gölgeleme elemanı olarak arkad tasarımı kullanılacak.

Yapı cephelerinde yerel Kıbrıs taşı kullanılırken köşeleri yuvarlatılmış yapılar bu yönüyle Kıbrıs yerel mimarisine atıfta bulunuyor.

- Millet Bahçesi Yerleşkesi

Millet Bahçesi Yerleşkesi'nde ise yürüyüş alanları, Millet Camii, büfeler, yeşil alanlar ve diğer yapılar yer alacak.

Millet Bahçesi ziyaretçilerin dinlenebileceği, yürüyebileceği, sosyalleşebileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlanacak.

Tasarımdaki hedef ise nitelikli peyzaj unsurlarına sahip bir aktif yeşil alan oluşturmak olarak açıklandı. Millet Bahçesi'nde toplam 19 bin 610 ağaç projelendirildi.

Ayrıca bu alan içerisinde, etkinlik meydanı (amfi tiyatro), etkinlik çayırı, çocuk oyun alanları ile çeşitli spor ve aktivite alanları mevcut olacak.

Bu alanın bitkilendirmesinde ise Kıbrıs'ın birçok yerinde anıt ağaç olmuş, kültürünün bir parçası olmuş cümbez ağacı, zeytin ağacı, pınal meşesi, keçiboynuzu, Kıbrıs akasyası, okaliptüs, nar ağacı, servi, fıstık çamı ve kızıl çam gibi doğası ile bütünleşecek ağaçlar yer alacak.

