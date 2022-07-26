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Dünya

KKTC'de yeni Maliye Bakanı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Sunat Atun'un yerine UBP Milletvekili Alişan Şan atandı.

AA26 Temmuz 2022 Salı 12:01 - Güncelleme:
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Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Atun'un istifasını kabul etti ve Atun'dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Şan'ı atadı.

Başbakan Üstel, açıklamasında, "Kendisine (Atun) çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır." ifadesini kullandı.

Bütün çalışmaların ülke için olduğunun altını çizen Üstel, "Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisinde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Atun, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK) Başbakanlığa bağlanması kararının ardından bu sabah istifasına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.

KKTC'de kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy."

  • KKTC
  • KKTC kabinesi
  • Sunat Atun
  • Alişan Şan

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