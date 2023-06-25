KKTC'deki ara seçimde CTP'nin adayı Özuslu milletvekili seçildi

Cumhuriyet Meclisi'nde Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası ile boşalan Lefkoşa milletvekilliği için yarışan 13 adaydan CTP adayı Sami Özuslu, geçerli oyların yüzde 43,76'sını alarak resmi ilk sonuçlara göre milletvekili seçildi.

Ara seçimi Özuslu'nun kazanmasıyla birlikte ana muhalefetteki CTP'nin Cumhuriyet Meclisi'nde 18 olan sandalye sayısı 19'a çıktı.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, 210 bin 121 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, ara seçime katılım oranını yüzde 30,58 olarak açıkladı.

Bugünkü seçimin ardından KKTC'deki 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekili dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti (DP) 3, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 ve Halkın Partisinden istifa eden bağımsızlar 2.