İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2023 Pazar / 7 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2333
  • EURO
    27,4755
  • ALTIN
    1559.53
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC'deki ara seçimde oy verme işlemi sona erdi
Dünya

KKTC'deki ara seçimde oy verme işlemi sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'ndeki istifa nedeniyle boşalan bir milletvekilliği için yapılan ara seçimde oy verme işlemi sona erdi.

AA25 Haziran 2023 Pazar 19:00 - Güncelleme:
KKTC'deki ara seçimde oy verme işlemi sona erdi
ABONE OL

Ülke genelinde kurulan 713 sandıkta yerel saat ile 18.00'de oy verme işlemi sona erdi ve oy pusulalarının tasnifine başlandı.

Kayıtlı 210 bin 121 seçmenin bulunduğu KKTC'de Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılım oranını yüzde 30,58 olarak açıkladı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası sebebiyle boşalan Lefkoşa Milletvekilliği için yapılan ara seçimde, 6'sı partili 13 aday yarışıyor.

KKTC genelindeki tüm seçmenler, bir Lefkoşa milletvekilliği için oy kullanırken, muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi için sadece ilgili mahallelerin seçmenleri oy verdi.

Seçim yasaklarından dolayı ülkede saat 19.00'a kadar seçim sonucu açıklamak, tahminde bulunmak veya politik propagandaya yönelik haberler yayınlamak yasaklandı.

Ara seçim sonuçlarının yerel saat ile 21.00 civarında açıklaması bekleniyor.

KKTC'de 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümet koalisyonunu oluşturan partilerden Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 24, Demokrat Partinin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

Mecliste muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18 milletvekili ile temsil edilirken, Halkın Partisinden (HP) istifa eden 2 bağımsız milletvekili bulunuyor.

  • KKTC
  • Cumhuriyet Meclisi
  • Ara Seçim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.