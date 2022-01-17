KKTC'deki koronavirüs rakamları açıklandı

AA 17 Ocak 2022 Pazartesi 23:16 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 23:16

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 32 bin 874 test yapıldı ve 654 vakaya rastlandı. 16'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 373 kişinin Kovid-19 tedavisi devam eden ülkede, 813 kişi taburcu edildi.

KKTC'de toplam 47 bin 358 vaka görülürken, 150 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde bugün 2 bin 662 Kovid-19 aşısı yapıldı.

- RUM KESİMİNDE 2 BİN 918 VAKA

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 141 bin 213 test sonucunda 2 bin 918 yeni vakanın tespit edildiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlık, hastanelerde 270 hastanın tedavi gördüğünü, bunların 94'ünün durumunun ciddi, 34'ünün ise entübe olduğunu bildirdi.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 228 bin 656'ya, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 684'e yükseldi.