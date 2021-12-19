KKTC'den Afganistan açıklaması

AA 19 Aralık 2021 Pazar 16:46 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 17:02

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın öğleden sonraki oturumunda konuşma yaptı.

Ertuğruloğlu, Afganistan'da son zamanların en büyük insanlık krizinin yaşandığına işaret ederek, bu ülkenin uluslararası toplumun ve özellikle İİT üye devletlerinin ivedi desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun Afgan halkının yanı sıra Filistin halkına da yardım elini uzatması gerektiğine dikkati çeken Ertuğruloğlu, Filistin sorununa iki devlet esasında bulunacak çözümün Orta Doğu'ya barış ve istikrar getireceğini kaydetti.

Öte yandan Ertuğruloğlu Pakistan temasları çerçevesinde, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sierra Leone Dışişleri Bakanı David Francis ve Gabon Dışişleri Bakanı Pacome Moubelet-Boubeya ile de görüştü.