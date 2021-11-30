KKTC'den Azerbaycan'daki helikopter kazası şehitleri için taziye mesajı

AA 30 Kasım 2021 Salı 23:19 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 02:56

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan'da meydana gelen olayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:



"Kardeş ülke Azerbaycan'ımızın Devlet Sınır Hizmetlerine bağlı askeri helikopterin, Hızı bölgesindeki Karaheybet Askeri Havalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu onlarca soydaşımızın öldüğü ve yaralandığı haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Yaşanan bu elim kazada hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, can Azerbaycan halkı ve Azerbaycan hükümetine, şahsım ve devletim adına başsağlığı ve sabır dilerim."

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Azerbaycan'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Sucuoğlu, mesajında "Dost ve Kardeş ülke Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait bir helikopterin düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu elim olayda çoğu rütbeli 14 askerin şehit , 2 askerin yaralanması nedeniyle dost ülke Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşır, kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır temenni ederim." ifadelerine yer aldı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Azerbaycan'da talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünü, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunu derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Kardeş Azerbaycan'ın başı sağ olsun." denildi.