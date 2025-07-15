İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2161
  • EURO
    46,9921
  • ALTIN
    4340.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC'den Rum yönetimine net mesaj: Asla taviz vermeyeceğiz
Dünya

KKTC'den Rum yönetimine net mesaj: Asla taviz vermeyeceğiz

BM ev sahipliğinde Kıbrıs ile ilgili genişletilmiş gayriresmi 5+1 toplantısı için ABD'ye giden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemenliklerinden asla taviz vermeyeceklerini belirterek Rum tarafının KKTC'de mülk alan şahıs ve şirketlere karşı başlattığı tutuklama kampanyasıyla terör estirdiğini söyledi.

AA15 Temmuz 2025 Salı 14:32 - Güncelleme:
KKTC'den Rum yönetimine net mesaj: Asla taviz vermeyeceğiz
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde Kıbrıs ile ilgili genişletilmiş gayriresmi 5+1 toplantısı için ABD'nin New York kentine gitti.

Tatar, New York'a hareket etmeden önce Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'taki taraflar arası müzakerelerin başlayabilmesi için KKTC'ye yönelik direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret sürecinin başlamasının zorunlu olduğunu belirten Tatar, Rum tarafının olumlu bir atmosfer oluşturmak yerine gerginliği artırdığını ifade etti. Tatar, "Bu durumu uluslararası camia görmeli ve Kıbrıs Türklerine sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

Tatar, egemenliklerinden asla taviz vermeyeceklerini ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu korumak üzere New York'a gittiğini belirterek, Rum tarafının KKTC'de mülk alan şahıs ve şirketlere karşı başlattığı tutuklama kampanyasıyla terör estirdiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki gelişmelere BM'nin seyirci kaldığını dile getirerek, Ada'da varılacak bir anlaşmada "barış, huzur ve güvenliğin" ne kadar önemli olduğunu toplantıda muhataplarına ileteceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde ABD'nin New York kentinde yarın ve perşembe günü yapılacak Kıbrıs ile ilgili gayriresmi 5+1 toplantısına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları ile İngiltere'nin AB'den sorumlu bakanının katılması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.