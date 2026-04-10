  Şer ittifakına rest çektiler: Arkamızda Türkiye var
Dünya

Şer ittifakına rest çektiler: Arkamızda Türkiye var

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakü'deki üçlü parlamento dostluk grubu toplantısı kapsamında Türk dünyasına çağrıda bulundu. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak tüm Türk devletlerinden daha fazla sahiplenme beklediğini açıkladı. Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmalardan endişe duymadıklarını dile getiren Öztürkler, 'Çünkü Kıbrıs Türk halkının yanında Türkiye Cumhuriyeti var. Kıbrıs Türk halkının içi rahat. Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı gerekliliktir ve asla tartışma konusu değildir.' diye konuştu.

AA10 Nisan 2026 Cuma 11:47
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye ve Azerbaycan parlamentolarıyla Bakü'de gerçekleştirilen dostluk grubu toplantısında önemli mesajlar verdi. Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasından daha güçlü bir sahiplenme beklediğini dile getirirken, Rum Kesimi'nin İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmalara karşı Türkiye'nin garantörlüğüne olan güvenini vurguladı.

ÖZTÜRKLER'DEN TÜRK DÜNYASINA SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, "Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Azerbaycan Milli Meclisi ve KKTC Cumhuriyet Meclisi dostluk grupları toplantısı için Bakü'de bulunan Öztürkler, üç ülke parlamentolarındaki 6 dostluk grubunun başkan ve üyeleriyle şehitlikleri ziyaret etti.

Öztürkler, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC yetkililerinin katıldığı toplantıların Kıbrıs Türk halkının temsiliyeti açısından önemli olduğunu söyledi.

KKTC'NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NA GÖZLEMCİ ÜYELİĞİ

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üye olmasıyla artık benzer toplantılara resmi şekilde katıldıklarını bildiren Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz parçasıdır. Türk dünyasının her zamankinden daha fazla Kıbrıs Türk halkına sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, ana vatan Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın KKTC'ye desteklerinden takdirle bahsederek, "Bunu diğer Türk devletlerinden de bekliyoruz. İnşallah bu destek artarak devam eder. Aynı tarihi, aynı dili taşıyan ve aynı ecdadın torunları olarak daha fazla sahiplenme bekliyoruz." dedi.

RUM KESİMİ'NİN İSRAİL VE ABD ANLAŞMALARINA YANIT

Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail ve ABD ile yaptığı anlaşmalardan endişe duymadıklarını dile getiren Öztürkler, "Çünkü Kıbrıs Türk halkının yanında Türkiye Cumhuriyeti var. Kıbrıs Türk halkının içi rahat. Ana vatanımızın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı gerekliliktir ve asla tartışma konusu değildir." diye konuştu.

  • KKTC
  • Ziya Öztürkler
  • Türk dünyası
  • Bakü parlamento zirvesi
  • Kıbrıs Türk halkı

