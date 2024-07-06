KKTC'den TDT'ye başvuru! Kabul edilirse haksızlığa karşı mesaj olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin tüm kurum ve kuruluşları ile Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek arzusunda olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen "TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi"ne katılan Tatar, "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temalı zirvede konuştu.

Türk dünyasının manevi başkenti Şuşa'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Tatar, kendisini davet eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkürlerini iletti.

Tatar, uzun yıllar Ermenistan işgali altında bulunan topraklarının Aliyev'in liderliğindeki kahraman Azerbaycan ordusunca kurtarılmasından büyük gurur ve sevinç duyduklarını ifade etti.

2. Karabağ Savaşı ve devamında yaşanan gelişmeler bağlamında genelde Karabağ'ın, özelde de Şuşa'nın, Türk Dünyası'ndaki birlik ve beraberliğin sembolü haline geldiğini dile getiren Tatar, "En büyük gücümüz, Türk Dünyası'nın birlik, beraberlik ve dayanışmasıdır. Bir araya geldiğimizde, dayanışmamızı gösterdiğimizde, neleri başarabileceğimizi ortaya koyduğumuz simge bir yerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Tatar, KKTC'nin, Türk Dünyası'nın ayrılmaz parçası olarak kadim Şuşa'da düzenlenen zirvede temsil edilmesinin son derece önemli ve tarihi bir olay olduğunu vurgulayarak, "KKTC, tüm kurum ve kuruluşları ile TDT'nin faaliyet gösterdiği her alanda yer almak ve ilişkileri geliştirmek arzusundadır." dedi.

- "GAZİMAĞUSA LİMANI'NIN, 'KARDEŞ LİMANLAR' PROGRAMINA DAHİL EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ DESTEK OLACAKTIR"



KKTC'nin Ercan Havalimanı, Gemikonağı Limanı ile uluslararası alanda tanınan Gazimağusa Limanı'nın, TDT açısından çeşitli fırsatlar yarattığına inandığını belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Bu alanda nihai hedefimiz, KKTC'yi sivil havacılıkta bölgesel bir merkez, deniz taşımacılığında da güvenilir transit bir ülke haline getirmektir. Gazimağusa Limanı'nın, TDT'nin 'Kardeş Limanlar' programına dahil edilmesi için TDT Sekretaryasına ilgili Bakanlığımızca başvuruda bulunulmuştur. Kıbrıs Türk halkının beklentisi, KKTC'nin Kardeş Limanlar Mutabakat Zaptı'na dahil olma talebinin olumlu karşılanmasıdır. Gazimağusa Limanı'nın, TDT 'Kardeş Limanlar' programına dahil edilmesi, Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ve hukuksuz izolasyona zulmüne karşı çok önemli bir destek ve mesaj olacaktır."

- "KKTC, KARDEŞ DEVLETLERİMİZİN YANINDA OLMAYA HER DAİM HAZIRDIR"



Tatar, iklim değişikliği ve küresel ısınma sonucu dünya genelinde meydana gelen doğal afetlerin çoğalma eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Yaşanmasına engel olamayacağımız doğal afetler sebebiyle oluşabilecek yıkıcı sonuçların üstesinden ancak Türk Dünyası olarak işbirliğimiz ve dayanışmamız sayesinde gelebiliriz. KKTC, tüm ilgili kurum ve kuruluşlarıyla, imkan, kabiliyet ve edindiği tecrübeyle ihtiyaç duyulduğu anda kardeş devletlerimizin yanında olmaya her daim hazırdır." şeklinde konuştu.

KKTC'nin TDT'ye üyeliğiyle Türk Dünyası ve Akdeniz arasında bağlantı kurulduğunu anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Orta Koridor'un geliştirilmesine yönelik çalışmalarda, TDT'nin de aktif rol alması bizim açımızdan da büyük önem taşımaktadır. Teşkilatımızın, 'Türk Dünyası 2040 Vizyonu' belgesinde aile meclisimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verilmekte ve bu çerçevede taşımacılık ve lojistik alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Vizyon Belgesi'nde, ulaştırma konusunda Hazar Geçişli Uluslararası Doğu-Batı Orta Ulaşım Koridoru ve Zengezur Koridoru özelinde işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığımızı selamlıyor, üzerimize düşen her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Tatar, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, TDT devlet başkanlarını kutlama törenlerine davet etti.

- TDT DEVLET BAŞKANLARI GAYRİRESMİ ZİRVESİ



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı.

Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Yılmaz'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.