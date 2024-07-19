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Dünya

KKTC'den Türkiye'ye tezkere için teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü' başlıklı tezkere için Türkiye'ye teşekkür etti.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 07:58 - Güncelleme:
KKTC'den Türkiye'ye tezkere için teşekkür
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı mesajda, "Bugün Sayın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş öncülüğünde kabul edilen, Kıbrıs konusunda iki devletli çözüm siyasetimizi destekleyen tezkere bizler için büyük önem taşıyor. Bu tezkere, 50. yılını kutlamakta olduğumuz Barış Harekatı'nın yıl dönümünde davamıza ve bizlere büyük güç ile destek vermiştir." ifadelerini kullandı.

Tatar, oy birliğiyle kabul edilen "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı tezkere için TBMM'deki tüm siyasi partilere, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

KKTC Başbakanı Üstel de konuya ilişkin mesajında, tezkerede Türkiye ve KKTC'nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortak vizyonunu teyit eden ifadeleri selamladığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ada'da iki devletin varlığına yapılan vurgu, iki devletli çözüm vizyonuna verilen destek ve devletimizin tanınmasına yönelik yapılan ortak çağrı tarihi bir olaydır. Tezkerede de ifade edildiği gibi, iki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır. Yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendiren bu tarihi mesajdan dolayı, TBMM'de bulunan tüm siyasi partilere teşekkür ediyor, Türkiye'de yaşayan tüm kardeşlerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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