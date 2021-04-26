AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:20

Avrupa Birliği (AB), yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak Kıbrıs konulu 5+BM görüşmeleri için Birleşmiş Milletlerden (BM) beklediği daveti almadı.

BM öncülüğündeki 5+BM formatlı Kıbrıs konulu gayriresmi toplantı, Kıbrıslı taraflar ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla 27-29 Nisan'da düzenlenecek.

Toplantıda, taraflar arasında Kıbrıs meselesinde yakın gelecekte kalıcı bir çözümü müzakere etmek için "ortak zeminin" olup olmadığı belirlenecek.

AB yönetimi, bu toplantıda yer almak istiyordu. Ancak AB yetkilileri, toplantıya katılacak taraflara daveti gönderen BM'den bugüne kadar bir davet almadıklarını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, davet gelmemesine rağmen "BM'nin çabalarına yardım etmeleri için" AB'nin kıdemli bir diplomat heyetini Cenevre'ye gönderdiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Cenevre'deki toplantıda AB'nin bulunmasını kabul etmiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile mart başında Ada'da yaptığı görüşmeden sonra "Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 görüşmelerine AB'nin gözlemci statüsüyle katılmalarının doğru olmayacağını, bunu onaylayamayacağımızı söyledik. Çünkü kendilerinin tarafsız olmaları beklenemez." ifadelerini kullanmıştı.

AB, Kıbrıs sorununa çözüm için yürütülecek bir müzakere sürecinin en kısa sürede başlatılmasını istiyor. AB, iki toplumlu, iki bölgeli federasyon formülünün izlenmesini savunuyor.

Kıbrıs Türk tarafı ise Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans Montana kasabasında 10 gün boyunca süren ve Rum tarafının masayı terk etmesi ile sona eren federasyon temelinde bir müzakere sürecine geri dönmenin artık mümkün olmadığını, federasyona yönelik çabaların tükendiğini ifade ediyor.

Türk tarafının yarın Cenevre'de başlayacak görüşmelerde, egemen eşitlik temelinde Kıbrıs Adası'nda iki devletin iş birliği yapacağı bir çözüm modelini ortaya koyması bekleniyor.