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Dünya

KKTC'ye gidecekler dikkat: Resmen başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki dozunu yaptırmış ve çift PCR testi bulunan kişilerin karantina olmaksızın ülkeye girişleri bugün itibarıyla başladı.

AA04 Haziran 2021 Cuma 21:46 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 21:46
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Ercan Havaliman'ında bugünden itibaren çift aşılanmış ve çift negatif PCR testi bulunan kişilere karantinasız ülkeye giriş imkanı getiren uygulamaya geçildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği, yolcu sayılarında yaşanacak artış ihtimaline karşın Ercan Havalimanı'nda tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Açıklamada, Ercan Havalimanı'nda çalışan personelin yanı sıra sivil havacılık, polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının Kovid-19'a karşı Sinovac aşılarının çift doz olarak yapıldığı da ifade edildi.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, 30 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, turizmde en önemli açılımı oluşturacak "ikinci doz" aşılarını da yaptıran kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine yönelik çalışmaların tamamlandığını ve uygulamanın 4 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Saner, ikinci doz aşısını yaptıranların KKTC'ye gelişlerinde son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu ve aşı belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini, bu kişilere havaalanında tekrar PCR testi yapacaklarını ve sonucun negatif olması halinde ülkeye karantinasız girebileceklerini kaydetmişti.

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