İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2023 Salı / 8 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9313
  • EURO
    29,7588
  • ALTIN
    1700.5
  • BIST100
    6605.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC'ye ''Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi'' kurulacak
Dünya

KKTC'ye ''Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi'' kurulacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 'Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi' kurulacağı bildirildi.

AA25 Temmuz 2023 Salı 22:20 - Güncelleme:
KKTC'ye ''Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi'' kurulacak
ABONE OL

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizmi alanında uluslararası görünürlüğüne ve gelişimine doğrudan katkıda bulunacak "Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi"nin Gazimağusa da kurulması için yatırım protokolü imzalandı.

Bir otelde gerçekleştirilen imza törenine, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, milletvekili Dr. Ahmet Savaşan ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak'ın yanı sıra turizm ve sağlık alanından üst düzey yöneticiler katıldı.

Açıklamada, KKTC'de ilk olma özelliği taşıdığı bildirilen "Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi" için protokole, Romatem Sağlık Grubu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu ile Oscar Grup Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Bağman'ın imza attığı belirtildi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs'ın sağlık turizminin tedavi olanaklarının yanı sıra, sağlığı koruma ve geliştirme alanlarında da eşsiz fırsatlar sunduğunu ifade ederek, KKTC'nin Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'ne Başkanlık yapacağı bir yıllık dönem içinde hükümetin sağlık turizminin gelişmesi için özel gayret göstereceğini kaydetti.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  • Gazimağusa
  • Yeni Nesil Otel ve Rehabilitasyon Merkezi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.