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Dünya

Koç, saldırdığı iki yaşlı sahibini öldürdü, çocuklarını yaraladı!

Yeni Zelanda'daki çiftlikte iki sahibinin ölümüne ve çocuklarının yaralanmasına neden olan koç, olay yerine gelen polise de saldırınca silahla vurularak öldürüldü.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Koç, saldırdığı iki yaşlı sahibini öldürdü, çocuklarını yaraladı!
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The New Zealand'ın haberine göre, Auckland kentinin batısındaki Waitakere bölgesinde bulunan çiftlikteki koç, saldırdığı iki yaşlı sahibini öldürdü, çocuklarını yaraladı.

Auckland polisince yapılan açıklamada, çiftlik sahibi kadınla erkeğin koç tarafından öldürüldüğü ihbarı üzerine olay yerine ekip gönderildiği bildirildi.

Polisin, olay yerinde koçun saldırması sonucu yaralanan kişiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, "Personelimiz de olay yerine vardıklarında koç tarafından saldırıya uğradı. Yapılan risk değerlendirmesinin ardından koç vurularak öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Hayatını kaybeden yaşlı çiftin ailesi, yerel medyaya verdikleri demeçte, sabah erken saatlerde çiftliğe ziyarete gelen çocuklarının, 80 yaşlarındaki anne ve babasını öldüren koçun saldırması sonucu yaralandığını belirtti.

Komşuları da polisin koçu vurduğuna şahit olduklarını kaydederek, yaşlı çiftin ölümüne neden olan koçların beklenmedik şekilde agresifleşebildiklerine dikkati çekti.

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