28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7631
  • 6,4229
  • 279.197
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

''Koch Kardeşler'''den ABD'li milyarder David Koch yaşamını yitirdi

Muhafazakar sağa verdiği destekle Amerikan siyasetinin şekillenmesinde önemli rolü bulunan milyarder David Koch, 79 yaşında hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Koch Kardeşler" olarak bilinen dünyanın en büyük şirketlerinden "Koch Endüstrileri"nin sahiplerinden ABD'li muhafazakar milyarder David Koch, 79 yaşında öldü.
 
Muhafazar sağa verdiği destekle Amerikan siyasetinin şekillenmesinde önemli rolü bulunan milyarder Koch'un prostat kanseri olduğu ve uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bildirildi. 
 
Yıllık geliri yaklaşık 110 milyar doları bulan Koch Endüstrileri'nin sahiplerinden biri olan David Koch, Cumhuriyetçi Parti'ye en fazla bağış yapan isimler arasında yer alıyordu.
 
David Koch, Forbes'un en zenginler listesinde de 11. sırada yer almıştı. 
 
Cumhuriyetçi Partinin en büyük bağışçılarından "Koch Kardeşler", ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına ise bağış yapmayı reddetmişti. 

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AK Parti 18. yıl dönümünü kutluyor

AK Parti 18. yıl dönümünü kutluyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

Elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalık' alarma geçirdi

Elektronik sigaranın yol açtığı 'gizemli hastalık' alarma geçirdi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA