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Dünya

Köklü ilişkilere dikkati çekti: Türkiye bizim değişmez müttefikimizdir

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, köklü kardeşlik ilişkilere vurgu yaparak Türkiye'nin kendileri için 'değişmez müttefik' olduğunu söyledi.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Köklü ilişkilere dikkati çekti: Türkiye bizim değişmez müttefikimizdir
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Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, Barre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi olarak atanan Alper Aktaş'ı kabulü sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

Türkiye ile köklü kardeşlik ve işbirliği geçmişi olduğunun altı çizen Barre, "Türkiye değişmez müttefikimizdir." dedi.

Başbakan Barre, Büyükelçi Aktaş'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Somali'nin sıkıntılı dönemlerinde Türkiye'nin desteği olduğunu ve ülke içindeki çeşitli kalkınma projelerine önemli katkılar sağladığına dikkati çekti.

Büyükelçi Aktaş ise ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, Somali hükümeti ve halkının gösterdiği sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

  • Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre
  • Somali
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