Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Kazakistan'a asker gönderdi

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 11:27 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:28

KGAÖ Genel Sekreterlikten yapılan açıklamada, dün KGAÖ'nün Kazakistan'a asker gönderme yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin 6 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda, durumun istikrara kavuşturulması ve normalleştirilmesi amacıyla KGAÖ'nün barış gücü Kazakistan'a gönderildi." ifadesine yer verildi.

Bu güçlerin Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "KGAÖ'nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimleri bulunuyor." denildi.

Açıklamada, söz konusu güçlerin Rus Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gönderildiği kaydedildi.

- Tokayev, yardım talebinde bulunmuştu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım talebinde bulunmuştu.

KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.

- Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar meydana geldi. Polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, dün ülkedeki protesto olayları esnasında güvenlik güçlerinden 8'inin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.