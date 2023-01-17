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Dünya

Kolera salgını 16 can daha aldı

Mozambik'te kolera salgınında 16 kişinin öldüğü bildirildi.

AA17 Ocak 2023 Salı 11:43 - Güncelleme:
Kolera salgını 16 can daha aldı
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Halk Sağlığı Gözetim Departmanı yetkilisi Domingos Guiole, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Niassa bölgesindeki kolera salgınında can kayıplarının arttığı bilgisini paylaştı.

Guiole, kolera salgınında 16 kişinin öldüğünü, 1376 kolera vakasının tespit edildiğini belirtti.

Yağmur sezonunda kolera vakasının arttığına dikkati çeken Guiole, salgının Malavi'den yayılmış olabileceğini kaydetti.

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kolera ile mücadelede halka, daha fazla hijyen önlemi alması çağrısı yaptı.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sayesinde yıllardır azalış gösteren kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden artmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakası tespit edilen ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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