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Dünya

Köln'de ''bomba'' tahliyesi! Almanlar camiye sığındı

Almanya'nın Köln kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edildi. İmha sırasında bölge tahliye edilirken bazı kişiler, güvenlik amacıyla bölgedeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ne sığındı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Köln'de ''bomba'' tahliyesi! Almanlar camiye sığındı
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Almanya'nın Köln kentinde tadilat yapılan Kreuzgasse Lisesi'nin yakınında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba imha edildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kreuzgasse Lisesi'nin yakınındaki inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın imhası esnasında bölgede oturan 5 bin 400 kişi tahliye edildi.

Evlerini boşaltanlardan bazıları, imha işlemi sırasında güvenlik amacıyla bölgede bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin konferans salonunda kurulan irtibat noktasında misafir edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, "Komşularımıza kapımız her zaman açıktır. Biz, kendilerini evlerindeki gibi ağırlamaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. İnşallah en kısa zamanda zararsız bir şekilde imha işlemleri tamamlanır." ifadelerini kullandı.

Bombanın uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmesinin ardından bölge sakinleri evlerine döndü.

PATLAMAMIŞ BOMBALAR ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

  • almanya
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  • Köln Merkez Camisi

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