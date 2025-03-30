Köln'de cemaat camiye sığmadı

Berlin'de DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı katıldı.

Büyükelçi Turan, "Almanya'daki toplumumuzun Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Türk toplumunun ayırt edici bir hasleti haline gelen paylaşma kültürünün bir yansıması olarak bu anlamlı günlerin güzelliklerini dostlarla yaşamanın da önemli olduğuna işaret eden Turan, "Şüphesiz, bu güzel vesileler Alman dostlarımızın, esasen yabancı olmadıkları kültürümüzü daha yakından tanımasına katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

- KÖLN'DE CEMAAT CAMİYE SIĞMADI

Köln'de DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde camiye sığmayan cemaat, namazlarını caminin dışında tahsis edilen yerlerde kıldı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:



"Ramazan bizlere veren el olmanın tarifsiz mutluluğunu, alan elin dualarıyla gönlümüzü zenginleştirmenin huzurunu yaşattı. Ramazan bize, bizi biz yapan kadim değerlerimizi, birlik ve beraberlik şuurumuzu, inananların tek vücut olma idrakini yeniden hatırlattı. Kur'an'ın kadrini kıymetini, Kur'anlı bir gecenin Kur'ansız bir ömürden daha hayırlı olduğunu öğretti. Ramazan, gelişiyle rahmet oldu, bereket verdi bize, huzur yaşattı hanelerimize. Ramazan gönül dünyamıza iyi geldi, iyileştirdi bizi, takvamızı, takviyemizi artırdı ve veda ederken de avuçlarımıza bayramı hediye bıraktı."

Ramazanda edinilen kazanımların ramazandan sonra rafa kaldırılmaması gerektiğini belirten Kuzey, şunları kaydetti:



"Bayramın manevi atmosferini fırsat bilerek aramızdaki dargınlıklara son vermeye çalışalım. Yaşlılarımızı ziyaret ederek veya telefonla arayarak hayır dualarını alalım. Çocuklarımızın yüzlerini güldürerek bayramın neşesini onlara yaşatalım. Dünyanın dört bir yanında zulüm gören, açlık çeken, savaşların pençesinde inim inim inleyen mazlum kardeşlerimizi de asla unutmayalım. Onların acılarını yüreğimizde hissedelim, dualarımızla onlara destek olalım."