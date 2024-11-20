İSTANBUL 17°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4631
  • EURO
    36,2717
  • ALTIN
    2935.36
  • BIST100
    9031.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Köln'de cuma günleri öğle ezanının hoparlörden okunması uygulamasına devam edilecek
Dünya

Köln'de cuma günleri öğle ezanının hoparlörden okunması uygulamasına devam edilecek

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln'de, 2 yıldır pilot proje olarak uygulanan 'bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla cuma günleri öğle ezanının hoparlörden okunması' uygulamasının devam edeceği bildirildi.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 18:51 - Güncelleme:
Köln'de cuma günleri öğle ezanının hoparlörden okunması uygulamasına devam edilecek
ABONE OL

Alman basınının Büyükşehir Belediyesine dayandırdığı habere göre, 2 yıllık değerlendirme süreci sonunda, cami yönetimiyle mutabakata varılan şartların ihlal edilmemesinden dolayı, imzalanan anlaşmanın süresiz olarak uzatılacağı belirtildi.

ÖĞLE EZANI HOPARLÖRDEN OKUNUYOR

Köln'de Ekim 2022'den bu yana cuma günlerine özel, "12.00-15.00 saatlerinde 5 dakikayı geçmeyecek ve komşuları rahatsız etmeyecek" şekilde, yani "kilise çanlarında olduğu gibi belirli bir ses düzeyinin üzerine çıkmamak" şartıyla öğle ezanı hoparlörden okunuyor.

Benzer bir uygulama yaklaşık 37 yıldır Düren Camisi'nde ve uzun yıllardır Kuzey Almanya'daki Rendsburg Camisi'nde de yapılıyor.

TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GENEL MERKEZLERİ KÖLN'DE BULUNUYOR

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük kenti olan Köln'de bulunuyor.

Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.