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Dünya

Köln'de Ermeni iddialarına ilişkin dikilen yasa dışı anıt kaldırıldı

Almanya'nın Köln kentinde bir grubun 1915 olaylarına yönelik Ermeni iddialarıyla ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da diktiği sözde anıt kaldırıldı.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 05:22 - Güncelleme:
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Köln'deki Hohenzollern Köprüsü girişindeki kamusal bir alana her yıl dikilmek istenen sözde anıt, Köln Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Köln İdare Mahkemesi kararınca 2019 yılında yasaklanmıştı.

Ermeni iddialarına ilişkin dikilen yasa dışı anıt Köln'deki Türk dernekleri ve şehirde yaşayan yüz binden fazla Türk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

57 dernekten oluşan Köln Türkleri Dayanışma ve İnisiyatif Platformu, mahkeme kararına rağmen dikilen yasa dışı sözde anıtın kaldırılması için, Köln Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunmuştu.

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