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Dünya

Köln'de mağazanın önünde patlama

Almanya'nın Köln kentinde giyim mağazasının önünde meydana gelen patlamada bir kişi hafif yaralandı.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
Köln'de mağazanın önünde patlama
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Polis, saat 05.00 sularında Ehren Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili henüz bilgi vermezken, çevre sakinleri yoldan geçen 40'lı yaşlarında bir kişinin hafif yaralandığını belirtti.

Patlama sonucu mağazada büyük maddi hasar oluştuğu görüldü.

Köln'de 16 Eylül'de meydana gelen benzer patlamada ise bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan temizlik görevlisi yaralanmıştı.

Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sularında meydana gelen patlamaya ilişkin binanın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görülmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, fotoğraflarını yayınladığı şüpheli hakkında arama başlatmış ve halktan yardım istemişti.

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