Almanya Köln'de sözde 'Türkiye'de insan hakkı ihlalleri' konulu konferans düzenlendi. Konferans'ta konuşan HDP'li Sibel Yiğitalp, Türk askeri 'kimyasal silah' kullandı yalanını sürdürdü. FETÖ destekçisi Melek Çetinkaya ise, örgüt içerisinde terörist olan kimseyi görmediğini söyleyerek desteğini yineledi.

Almanya'nın Köln kentinde sözde "Türkiye'de insan hakkı ihlalleri" konulu bir konferans düzenlendi. Skandal buluşmada FETÖ, HDP ve Türk Tabipler Birliği (TTB) kol kola girdi. HDP'li Sibel Yiğitalp, FETÖ sempatizanı Melek Çetinkaya ve TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da burada konuşma yaptı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Terör örgütü PKK/YPG militan ve destekçilerine kucak açan Köln'ün Belediye Başkanı Andres Wolter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan kendi alanının daraldığını bildiği için sansür yasasını getirdi. Sesini duyuramayanların sesi oluyorsunuz. Özgürlük için Köln'de yaptığınız nöbetleri ve yürüyüşleri takip ediyoruz" şeklinde skandal sözler sarf etti.

HDP'Lİ VEKİLDEN 'KİMYASAL' YALAN

Konferansta konuşan HDP 26. dönem Diyarbakır eski milletvekili Sibel Yiğitalp, göçmenlere Ege'de Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından uygulanan zulümleri görmezden gelerek Türkiye'yi suçladı. Yiğitalp, "Meriç'ten geçerken çocuklar katledilmemeli, anneler hapiste kalmamalı" dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) terör bölgelerindeki operasyonlarda terör örgütü PKK'ya karşı 'Kimyasal silah kullandığı' iftirasını ortaya Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı ve CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da sürdürdüğü propagandayı Yiğitalp Köln'de devam ettirdi. Yiğitalp, "Kimyasal kullanımı suçtur, kimyasal kullanmadığını söylüyorsanız bağımsız bir heyet gider inceleme yapar" ifadelerini kullandı.

FETÖ'YE DESTEĞE DEVAM

'FETÖ elebaşı Gülen'e terörist diyemem' ifadelerini kullanan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da TBMM'de ağırladığı Melek Çetinkaya, FETÖ'ye destek vermeyi sürdürdü. Konuşmaya yapan Çetinkaya, "Ben Gülen cemaatinden terörist olan kimseyi görmedim, siz gördünüz mü? Bu hafta Türkiye'de mahpusların ailesine yardım eden 700 kişiyi gözaltına aldılar. Sadece domates, salatalık ve gıda yardımı yaptı diye..." ifadelerini kullandı. Çetinkaya'nın masum olarak gösterdiği 700 kişinin FETÖ tarafından gönderilen paraları örgütü ayakta tutmak için dağıtan kripto isimler olduğu tespit edilmişti.

TANRIKULU ÜLKESİNİ SUÇLADI

Toplantıya bir video mesajı ile katılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ülkesini suçladı. Tanrıkulu, hükümetin bütün Türkiye'de zalimlikte ve zulümde eşitlik sağladığını iddia etti. Tanrıkulu, hak ihlallerine karşı yargının, medyanın ve TBMM'nin işlevsiz kaldığını belirtti. TTB Başkanı Fincancı ise Türkiye'de cezaevlerinde hak ihlalleri olduğunu söyleyip, mahkumlarım sağlığa erişim sağlayamadığını iddia etti.

PKK SEMPATİZANLARI ALMANYA'DA SAHNEDE

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen sözde "Türkiye'de insan hakkı ihlalleri" konulu konferansın ardından terör örgütü PKK/YPG sempatizanları da sokağa çıktı. HDP'li Sibel Yiğitalp ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da sürdürdüğü 'Türk askeri kimyasal silah kullanıyor' yalanını Köln sokaklarına taşındı. Terör örgütü sempatizanları örgüt paçavraları ve teröristlerin fotoğraflarıyla, Köln sokaklarında yürüdü. 'Türk askeri kimyasal silah kullanıyor' yalanı taşıyan pankartlar açan gruba, polis müdahale etmedi.