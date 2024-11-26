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Dünya

Kolombiya, ABD'den eski FARC liderlerinin affını talep etti

Kolombiya hükümeti, ABD'nin Colorado eyaletindeki hapishanede bulunan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) liderlerinden Simon Trinidad'ın affedilmesi için ABD Başkanı Joe Bidan'dan talepte bulundu.

AA26 Kasım 2024 Salı 09:07 - Güncelleme:
Kolombiya, ABD'den eski FARC liderlerinin affını talep etti
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Ulusal basında çıkan habere göre, asıl adı Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda olan ve "Simon Trinidad" takma adıyla bilinen eski FARC liderinin affedilmesi için Kolombiya hükümeti, ABD yönetimine diplomatik bir nota gönderdi.

Kolombiya'da devam eden barış süreci kapsamında, Trinidad'ın Özel Barış Hukuku'na (JEP) ifade vermesini talep eden Gustavo Petro hükümeti, insan hakları ihlallerinin aydınlatılmasını hedefliyor.

Kolombiya'nın Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Trinidad'ın JEP sürecine katkıda bulunabilmesi için başkanlık affı talebiyle 12 Kasım'da ABD yönetimine diplomatik nota gönderildiği bildirildi.

Trinidad, üç ABD askerinin kaçırılmasından suçlu bulunarak 2004'te ABD'ye iade edilmişti. Trinidad, Kolombiya'daki silahlı çatışma yıllarında ise terörizm, cinayet, zorla adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından yargılanmıştı.

Eski FARC liderlerinden Trinidad, 1990'ların ortalarında FARC'ın Karayip Bloku komutanlarından biri olarak kabul ediliyordu. Trinidad, eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe döneminde, 2 Ocak 2004'te Choco yönetim bölgesine bağlı Quito kasabası kırsalında yakalanmıştı.

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