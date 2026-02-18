Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ramazan ayı paylaşımı

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ışıklarla süslenen Ömer bin Hattab Camisi'nin yeni çekilmiş fotoğrafına yer verdi.
Cumhurbaşkanı Petro, paylaşımında "Latin Amerika'nın en büyük camisi. Ramazanın başlangıcı. Bu, yalnızca Batı medeniyetinin kendi içinde sürdürdüğü bir süreç değil, Latin Amerika ve Karayipler'in de parçası olduğu medeniyetler arasında bir diyalog başlatma biçimidir." ifadelerine yer verdi.
La mezquita más grande de América Latina en Maicao, Guajira, Colombia. Inicio del Ramadán— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2026
No es como se mantiene solo la civilización occidental, es como iniciamos un diálogo entre civilizaciones, de las cuales latinoamérica y el Caribe es una. pic.twitter.com/p7lFm6lGOg