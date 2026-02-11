İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

Kolombiya Devlet Başkanı Petro'ya suikast girişimi: Gitmememiz gereken bir yere vardık

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, seyahat ettiği helikopteri hedef alacak muhtemel bir suikast girişiminden rota değişikliği sayesinde kurtulduğunu açıkladı. Petro, '4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum.' diye konuştu.

11 Şubat 2026 Çarşamba 06:59
Kolombiya Devlet Başkanı Petro'ya suikast girişimi: Gitmememiz gereken bir yere vardık
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, olası bir suikast girişiminden son anda kurtulduğunu açıkladı.

Kabine toplantısında konuşan Petro, Pazartesi günü helikopter ile seyahat ettiğini ancak Karayip kıyısındaki varış noktasına yakın saldırıya uğrayacaklarına dair istihbarat aldıklarını söyledi. Bunun üzerine helikopterin acil bir rota değişikliği yaptığını aktaran Petro, "4 saat boyunca açık denize doğru yol aldık ve gitmememiz gereken bir yere vardık. Böylece öldürülmekten kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Rota değişikliği kararının çok hızlı bir şekilde alındığını yineleyen Petro, "Bunu neden yaptığımızı hatırlamıyorum ama yaptık" dedi. Petro, helikopterini hedef alması beklenen kişi ya da grupların kim olduğu konusunda detay paylaşmadı.

HEDEFTE OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Kolombiya'nın ilk sol görüşlü başkanı olan Petro, Ağustos 2022'de göreve gelmesinden bu yana suç şebekelerinin kendisini öldürmeye çalıştığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Uyuşturucu kartelleri ve silahlı grupların hedefinde olduğunu savunan Petro, ülkenin istihbarat teşkilatının uçağına yönelik olası saldırıları önlediğini iddia etmişti. Eleştirmenler, kamuoyunun erişimine açık kanıtların yetersizliğini gerekçe göstererek Petro'nun iddialarının gerçekliğini sorgulamıştı.

