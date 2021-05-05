Kolombiya Devlet Başkanlığı ve Senatosunun internet sayfalarına siber saldırı düzenlendi

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:17 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 07:18

Kolombiya basınında çıkan habere göre, siber korsanların çeşitli araçlarla devre dışı bıraktığı başkanlık ve Senato hesaplarına giriş yapılmak istendiğinde, ekranda "bu siteye erişilemez" yazısı görüldü.

Devletin diğer önemli kurumlarının sayfalarına da saldıran Anonymous, ordunun sitesini geçici süreliğine bloke etti.

Anonymous, Kolombiya'da 6 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 19 kişinin hayatını kaybetmesi, 800'den fazla kişinin yaralanmasından sonra başkanlık sayfasına saldırı niyeti olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

- ULUSAL GREV ÇAĞRISI

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, bir kez daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.