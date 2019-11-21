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Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı

Kolombiya hükümeti, bugün başlayan genel grev nedeniyle bütün kara ve su sınırlarını 2 günlüğüne kapatma kararı aldı.

  • AA
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Kolombiya Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel grev nedeniyle kara sınırları ve limanlardaki gümrük kapıları, tedbiren 2 günlüğüne kapatılacak.
 
Açıklamada, "22 Kasım'a kadar ülkenin kara ve deniz sınırları geçişe kapatılacak" ifadesi yer aldı. Yetkililer, bugünden geçerli olmak üzere ülkeye sınırı olan Ekvador, Peru, Brezilya ve Venezuela dahil tüm deniz, nehir ve kara sınır geçişlerinin kapatılacağını söyledi. 
 
Önlem, ülkenin farklı şehirlerinde organize edilecek yürüyüş ve gösterilerde güvenliğin sağlanması için alındı.
 
Tedbir süresince ülkeye hava yolu ile yolcu ve mal trafiği sürecek.

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