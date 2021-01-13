Kolombiya halkı devletten destek bekliyor

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:55 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:55

Kolombiya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs salgınında son zamanlarda hızla artan vaka ve ölüm sayıları nedeniyle ülkenin önemli kentlerinde yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirmesi iş yeri sahiplerini ekonomik açıdan zorluyor.

Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Kolombiya'da, zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması, bazı önemli şehirlerde belli şartlar altında dışarı çıkılmasının yasaklanması başta olmak üzere yeni kısıtlamalara gidildi.

Kolombiya'da ilk kez ortaya çıktığı marttan bu yana inişli çıkışlı bir seyir izleyen Kovid-19 salgınında ülkedeki virüse bağlı can kaybı sayısının 47 bine yaklaşması, vaka sayısının da 1 milyon 800 bini geçmesi üzerine hükümet yeni tedbirleri devreye aldı.

Ülkedeki iş yeri sahipleri, bir yandan salgına karşı kısıtlamaları doğru bulurken bir yandan da yüksek gelir kaybı ve buna bağlı artan işsizliğe çözüm istiyor.

Kolombiyalılar, hükümetin Kovid-19 aşısını kısa süre önce onaylamış olmasının salgına karşı mücadelede motivasyonlarını yükselttiğini belirterek vakit kaybı olmaksızın aşının tüm vatandaşlara ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Restoran sahibi Alexis Duque, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ülkede başlamasının ardından paket servis hizmetine yöneldiklerini belirterek "Dijital uygulamalar aracılığıyla herkese ulaşmaya çalıştık, gelirimiz bu aşamada arttı ancak kişi sayımızı azaltmak zorunda kaldık." dedi.

Kısıtlamalar nedeniyle birçok işletmenin faaliyetlerini geçici ya da kalıcı olarak durdurmak zorunda kaldığına dikkati çeken Duque, "Bizim nisan ayından bu yana satışlarımız internet üzerinden yüzde 300 arttı fakat çok sayıda iş yerinin bu süreçte ya tamamen kapandığına ya da işçi çıkarmak zorunda kaldığına şahit olduk." ifadesini kullandı.

"Toplu aşılamadan sonra önemli fırsatlar bekliyoruz"

Duque, hükümetin salgına karşı ilk zamanlar aldığı etkili önlemlerle önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak"Küçük ve orta işletmeler teşvik edilmeli, salgın öncesine göre gelirler çok düştü. Toplu aşılamadan sonra önemli fırsatlar bekliyoruz."dedi.

Fırın ve pastane işleten Pablo Ossa, Kolombiya'nın salgını önleme politikalarından genel olarak memnun olduklarını ifade etti ve "Hükümetin bir şekilde insanları birbirinden uzaklaştırması gerekiyordu. Diğer ihtiyaçlar ihmal edilmekle beraber kısıtlamalar isabetli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Ossa, Kovid-19'un çalışma alışkanlarında birtakım değişiklere neden olduğunu dile getirerek "Fırında çalışırken mümkün olduğunca sağlık protokollerine uymaya çalışıyoruz. Maske ve sosyal mesafeyi hiç bırakmadan gün aşırı ekmek yapıp insanlara ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Devletten bu süre içerisinde işlerini sürdürmek için kredi aldıklarının altını çizen Ossa, "Kira ödemesi, işçilerin maaşı, sağlık hizmetleri ve diğer ihtiyaçlar için ciddi para harcadık umarım hükümetten daha fazla destek görürüz." diye konuştu.

"Çalışanlarımı işten çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum"

Pizza dükkanı sahibi Edwin Barrera Arboleda ise karantina sürecinden çok etkilendiklerini vurgulayarak "Çok uzun süredir sadece evlere servis yapıyoruz ama yeterli olmuyor, insanların dışarı çıkması gerekiyor. Hükümetin desteği yetersiz, bu zaman diliminde çok kişi işsiz kaldı. Biz zor dayanıyoruz. Çalışanlarımı işten çıkarmamak için elimden geleni yapıyorum." dedi.

Arboleda, Kolombiya'daki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Bu virüs kalabalık ortamları seviyor fakat hükümet 'efsane cuma' adı altında KDV'siz bir güne izin verdi. O gün dışarı çıkan binlerce kişi enfekte oldu bence yanlış yaptılar." değerlendirmesini yaptı.

Market işleten Gutavo Alfonso Peres Jaramillo da Kovid-19'dan ekonomik olarak çok etkilenmediğini ancak bölgedeki esnafların kayıplarının büyük olduğuna işaret ederek "Barlar, sinemalar, restoranlar gibi civardaki mekanlardan bazıları kapandı ve insanlar işsiz kaldı maalesef." ifadesini kullandı.

Hükümetten vergileri düşürmesini ve daha fazla iş fırsatları sunmasını arzu ettiklerini dile getiren Jaramillo, Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarının son zamanlarda yeniden tırmanışa geçmesinin denetim eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.