AA 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:04 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:04

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 297 kişi yaşamını yitirdi.



Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 9 bin 74'e çıktı. Vaka sayısı da 10 bin 284 artışla 267 bin 385'e ulaştı.

Böylece Kolombiya'da salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 529 artarak toplam 136 bin 690 oldu.

Öte yandan Kolombiya'da vaka ve ölü sayılarındaki artış nedeniyle en son 1 Ağustos'a kadar uzatılan ülke geneli karantina uygulaması, son haftalarda salgının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından 30 Ağustos'a kadar yeniden uzatıldı.

Honduras'ta ise virüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1214'e yükseldi.



Vaka sayısı da 719 artarak 40 bin 460'a çıktı.

El Salvador'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 430'a, vaka sayısı 395 artarak 15 bin 841'e ulaştı.